В Офисе генпрокурора, отвечая на запрос журналистов, отметили, что украинские правоохранительные органы ведут досудебное расследование 265 преступлений, совершенных россиянами против украинских военнопленных.

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В настоящее время потерпевшими от таких преступлений являются более 1500 украинских военнослужащих, из которых 73 – умышленно убиты.

Будут ли наказаны виновные

В Офисе генпрокурора отметили, что по фактам жестокого обращения с военнопленными заочно сообщили о подозрении двум лицам, среди них одному человеку – по факту убийства. Следствие в других производствах продолжается, принимаются меры по установлению всех обстоятельств совершения этих преступлений.

13 апреля омбудсмен Дмитрий Лубинец, комментируя видео казни украинского военного, сказал, что это только один из примеров, опубликованных российской стороной. А на самом же деле их очень много возможно даже десятки тысяч.

Обратите внимание! Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец также сообщил, что 86% украинских военных, которых удалось вернуться из российского плена, сообщили о том, что подвергались прямым физическим пыткам от россиян.

17 апреля начальник ГУР Кирилл Буданов опроверг информацию о том, что подобных военных преступлений вроде бы было много. По его словам, это единичные случаи. Также он отметил, что почти всех российских окупантов, казнивших украинских военнослужащих, уже не существует.

Россияне уже несколько раз сливали в сеть видео казни украинских военных. 11 апреля в сети распространили видео, на котором российские военные казнили украинского военнопленного.