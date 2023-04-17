Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. По его словам, россияне сознательно распространяют видео казней украинских бойцы и очертили основные причины этих действий.

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Омбудсмен сообщил, что характер видео жесток. Россияне своих лиц не скрывают в большинстве своем, их лица можно установить.

Это отрезание головы, отрезание половых органов, отрезание ушей, носа, конечностей, фаланг на руках. Некоторых русских военных удалось верифицировать. И я знаю, что один человек понес наказание. Я знаю, что она погибла во время боевого столкновения с украинскими войсками,

– рассказал Лубинец.

Это сознательно стратегия России

По мнению омбудсмена, Россия публично распространяет видео с казнями украинских военных по "нескольким причинам":

чтобы "поддерживать градус антиукраинской истерии", который сейчас властвует внутри российского общества;

чтобы убедить русских солдат не сдаваться в плен ВСУ;

чтобы запугать украинских военных накануне ожидаемого контрнаступления.

86% украинских военных подвергались пыткам

Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец также сообщил, что 86% украинских военных, которых удалось вернуться из российского плена, сообщили о том, что подвергались прямым физическим пыткам от россиян.

Что касается пыток, могу сказать, что, по нашим данным, 86% вернувшихся из плена заявили о прямых физических пытках. Это, кстати, установили не только мы, но и международная миссия по правам человека ООН. У них примерно такие же цифры,

– сказал Лубинец.

По его словам, после возвращения находившихся в российском плену украинских защитников с ними работают специалисты. Также в отношении каждого воина открывается соответствующее производство, фиксируются факты, подтверждающие недостойное отношение к ним.