Мужчина начал защищать Украину в 2018 году. Тогда ему было всего 22 года.
Важно В Полтавской области простились с "Волком Да Винчи" Артемом Березнюком: щемящие фото
Что известно о погибшем азовце
Хомовский был водителем 1-й обслуги миномета 1-го минометного взвода, минометной батареи 1-го батальона оперативного назначения, отдельного отряда специального назначения "Азов".
В 2018 году мужчина стал на защиту Украины – вступил в отдельный отряд специального назначения "Азов".
Когда началось полномасштабное вторжение, Хомовский был в одном из первых пунктов столкновения в Мариуполе.
Хомовский погиб в ночь с 28 на 29 июля во время теракта в Еленовке, где находился в плену. 18 апреля с ним простились в селе Дмитровка Кировоградской области.
Хомовского похоронили в Кировоградской области / фото Znamyanka.city
Родные простились с Героем 18 апреля / фото Znamyanka.city
Герой погиб во время теракта в Еленовке / фото Znamyanka.city
Потери Украины на фронте
- Недавно в Кременчуге простились с бойцом 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи" Артемом Березнюком. Он погиб на Донбассе.
- В Одессе простились с военным Ярославом Зозулей. Мужчина погиб в первые дни апреля при выполнении боевого задания.
- А на Закарпатье простились с 44-летним Иваном Богданом. Герой был отцом восьми детей и больше года назад похоронил жену. Прощание с Иоанном состоялось 3 апреля в Свято-Михайловском православном храме.
- Защитник Андрей "Мех" Мехряков погиб в бою с российскими оккупантами. Жизнь военного оборвалась в Бахмуте.
- Кроме этого, участник неформального молодежного движения "Гонор", воин Даниил "Викинг" Кондель отдал свою жизнь за Украину под Бахмутом.
- В боях за город Бахмут погиб украинский воин из Львовщины Александр Бондарук. Мужчина получил несовместимое с жизнью ранение при выполнении боевого задания.