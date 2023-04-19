Мужчина начал защищать Украину в 2018 году. Тогда ему было всего 22 года.

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Что известно о погибшем азовце

Хомовский был водителем 1-й обслуги миномета 1-го минометного взвода, минометной батареи 1-го батальона оперативного назначения, отдельного отряда специального назначения "Азов".

В 2018 году мужчина стал на защиту Украины – вступил в отдельный отряд специального назначения "Азов".

Когда началось полномасштабное вторжение, Хомовский был в одном из первых пунктов столкновения в Мариуполе.

Хомовский погиб в ночь с 28 на 29 июля во время теракта в Еленовке, где находился в плену. 18 апреля с ним простились в селе Дмитровка Кировоградской области.



Хомовского похоронили в Кировоградской области / фото Znamyanka.city



Родные простились с Героем 18 апреля / фото Znamyanka.city



Герой погиб во время теракта в Еленовке / фото Znamyanka.city

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким погибшего воина.

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