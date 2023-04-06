Герой погиб, обороняя Украину, в ожесточенном бою с российскими оккупантами. О его гибели стало известно 29 марта.

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Что известно о погибшем воине

В родном селе Героя Родниковка Полянской громады Мукачевского района простились с 44-летним Иваном Богданом. В последний путь защитника провели сотни местных жителей, друзья и родные мужчины.

Прощание с Иваном состоялось 3 апреля в Свято-Михайловском православном храме.

Герой был отцом восьми детей и больше года назад похоронил жену.

На Закарпатье простились с Иваном Богданом / фото Mukachevo.net

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким погибшего воина.

Герои, погибшие на фронте