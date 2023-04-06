Герой погиб, обороняя Украину, в ожесточенном бою с российскими оккупантами. О его гибели стало известно 29 марта.
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Что известно о погибшем воине
В родном селе Героя Родниковка Полянской громады Мукачевского района простились с 44-летним Иваном Богданом. В последний путь защитника провели сотни местных жителей, друзья и родные мужчины.
Прощание с Иваном состоялось 3 апреля в Свято-Михайловском православном храме.
Герой был отцом восьми детей и больше года назад похоронил жену.
На Закарпатье простились с Иваном Богданом / фото Mukachevo.net
Герои, погибшие на фронте
- Недавно на войне в Украине погиб боец "Гонора" Назарий Грибан с позывным "Продюсер". Герою было всего 25 лет.
- Защитник Андрей "Мех" Мехряков погиб 4 апреля в бою с российскими оккупантами. Жизнь военного оборвалась в Бахмуте.
- Также участник неформального молодежного движения "Гонор", воин Даниил "Викинг" Кондель отдал свою жизнь за Украину под Бахмутом.