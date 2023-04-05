Герою было всего 25 лет. Он до конца своей жизни мужественно и верно оборонял Украину.

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Что известно о погибшем воине

Как сообщил командир добровольческого батальона "Гонор" Сергей Филимонов, 2 апреля, обороняя Бахмут, погиб Назарий Грибан.

Во время выполнения боевого задания под Бахмутом погиб боец "Гонора" Грибан "Продюсер" Назарий. Быть воином – жить вечно,

– написал он.



Назарию было всего 25 лет / фото с телеграм-канала Сергея Филимонова

Назарий – выпускник кафедры психологии Открытого международного университета развития человека "Украина". Заведующая кафедры Алиме Османова вспомнила последний разговор с защитником, когда он забирал диплом.

"Может остаться в Киеве, в Минобороны ищут психологов!? – Нет, мне там хорошо, и я там нужнее…", – рассказала она.



Воин Назарий Грибан / фото Алиме Османова



Назарий Грибан погиб в Бахмуте / фото Алиме Османова

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким погибшего воина.

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