Герою було лише 25 років. Він до кінця свого життя мужньо та вірно обороняв Україну.
Важливо "Жодними словами не вгамувати біль втрати": у боях за Україну загинув 19-річний військовий
Що відомо про загиблого воїна
Як повідомив командир добровольчого батальйону "Гонор" Сергій Філімонов, 2 квітня, обороняючи Бахмут, загинув Назарій Грибан.
Під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинув боєць "Гонору" Грибан "Продюсер" Назарій. Бути воїном – жити вічно,
– написав він.
Назарію було лише 25 років / фото з телеграм-каналу Сергія Філімонова
Назарій є випускником кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". Завідувачка кафедри Аліме Османова пригадала останню розмову із захисником, коли він забирав диплом.
"Може залишитися в Києві, в Міноборони шукають психологів!? – Ні, мені там добре, і я там потрібніший…", – розповіла вона.
Воїн Назарій Грибан / фото Аліме Османова
Назарій Грибан загинув у Бахмуті / фото Аліме Османова
Болючі втрати України
- Нещодавно у боях за Україну в Луганській області загинув Микола Бонтя з Житомирщини, якому було всього 19 років. Через це оголошено траур в Гришковецькій громаді.
- Також на Донеччині поблизу Бахмута загинув воїн Даниїл Кондель. Полеглому бійцю був усього 21 рік.
- У боях під Донецьком загинув відомий лікар із Мелітополя. Як повідомлялося, 27 березня на фронті загинув Михайло Анатолійович Гапоненко.