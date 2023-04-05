Герою було лише 25 років. Він до кінця свого життя мужньо та вірно обороняв Україну.

Важливо "Жодними словами не вгамувати біль втрати": у боях за Україну загинув 19-річний військовий

Що відомо про загиблого воїна

Як повідомив командир добровольчого батальйону "Гонор" Сергій Філімонов, 2 квітня, обороняючи Бахмут, загинув Назарій Грибан.

Під час виконання бойового завдання під Бахмутом загинув боєць "Гонору" Грибан "Продюсер" Назарій. Бути воїном – жити вічно,

– написав він.



Назарію було лише 25 років / фото з телеграм-каналу Сергія Філімонова

Назарій є випускником кафедри психології Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна". Завідувачка кафедри Аліме Османова пригадала останню розмову із захисником, коли він забирав диплом.

"Може залишитися в Києві, в Міноборони шукають психологів!? – Ні, мені там добре, і я там потрібніший…", – розповіла вона.



Воїн Назарій Грибан / фото Аліме Османова



Назарій Грибан загинув у Бахмуті / фото Аліме Османова

24 Канал висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.

Болючі втрати України