27 березня в боях під Донецьком загинув Михайло Анатолійович Гапоненко.

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Що відомо про загиблого героя

До початку повномасштабного вторгнення він працював у Мелітопольській міській стоматології. Мешканці міста і колеги знали Михайла, як високого професіонала, який любить людей, справжнього патріота.

Він був справжнім життєлюбом, душею компанії і дуже порядною людиною. Україну пішов захищати 2014 року,

– повідомляють колеги загиблого.

Відомо, що Михайло Гапоненко воював у підрозділі 24-го окремого штурмового батальйону "Айдар" – штурмовий батальйон Сухопутних військ Збройних Сил України.

Рідних у місті в бійця не залишилося. Поховають Михайла Гапоненка в Запоріжжі 4 квітня.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття близьким Михайла Гапоненка. Вічна пам'ять герою

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