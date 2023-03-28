За своє життя герой здійснив понад 80 бойових вильотів. З них 70 – за час повномасштабного вторгнення Росії в Україну – на знищення ворога.

Зверніть увагу Люблячий батько, воїн, патріот: на Рівненщині попрощались з полеглим на Сумщині Василем Жданюком

Миргородщину сколихнула іще одна трагічна звістка: 28 березня 2023 року під час виконання бойового завдання загинув миргородець, заступник командира ескадрильї – штурман авіаційної ескадрильї майор Денис Кирилюк,

– мовиться у повідомленні.

У серпні 2022 року Кирилюка нагородили орденом "За мужність" ІІІ ступеня.

Що відомо про Дениса Кирилюка