27 марта в боях под Донецком погиб Михаил Анатольевич Гапоненко.
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Что известно о погибшем герое
До начала полномасштабного вторжения он работал в Мелитопольской городской стоматологии. Жители города и коллеги знали Михаила, как высокого профессионала, любящего людей, настоящего патриота.
Он был настоящим жизнелюбом, душой компании и очень порядочным человеком. Украину пошел защищать в 2014 году,
– сообщают коллеги погибшего.
Известно, что Михаил Гапоненко воевал в подразделении 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" – штурмовой батальон Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.
Родных в городе у бойца не осталось. Похоронят Михаила Гапоненко в Запорожье 4 апреля.
Редакция 24 Канала выражает соболезнования близким Михаила Гапоненко. Вечная память героя
На войне погиб выдающийся защитник неба
- Украина потеряла еще одного своего героя-защитника. Майор Денис Кирилюк погиб при выполнении боевого задания.
- За свою жизнь герой совершил более 80 боевых вылетов. Из них 70 – за время полномасштабного вторжения России в Украину – на уничтожение врага.
- В августе 2022 года Кирилюк был награжден орденом "За мужество" III степени. Также герой получил награду "За участие в АТО". Кроме того, Кирилюк владел огнестрельным оружием, полученным за заслуги от Министерства обороны.