27 марта в боях под Донецком погиб Михаил Анатольевич Гапоненко.

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Что известно о погибшем герое

До начала полномасштабного вторжения он работал в Мелитопольской городской стоматологии. Жители города и коллеги знали Михаила, как высокого профессионала, любящего людей, настоящего патриота.

Он был настоящим жизнелюбом, душой компании и очень порядочным человеком. Украину пошел защищать в 2014 году,

– сообщают коллеги погибшего.

Известно, что Михаил Гапоненко воевал в подразделении 24 отдельного штурмового батальона "Айдар" – штурмовой батальон Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

Родных в городе у бойца не осталось. Похоронят Михаила Гапоненко в Запорожье 4 апреля.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования близким Михаила Гапоненко. Вечная память героя

На войне погиб выдающийся защитник неба