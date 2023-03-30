Россияне в ночь на 22 марта совершили очередную массированную террористическую атаку. Враг выпустил 21 дрон-камикадзе. Защитники украинского неба сбили большинство "Шахидов".

Обратите внимание Добровольно ушел на фронт: под Бахмутом погиб известный львовский исследователь Евгений Гулевич

Что известно о погибших в Ржищеве

Роман Таран – 17 лет. Уроженец села Шандра (Киевская область). Учился в лицее и планировал стать поваром.

Когда в ту страшную ночь объявили воздушную тревогу, лицеисты спустились в укрытие, расположенное в подвале. Роман успел разбудить девушку, не услышавшую сообщения об угрозе. Вместе они спустились в укрытие гражданской защиты.

Впоследствии Роман почему-то решил подняться вверх. Он как раз стоял на лестнице, когда раздался взрыв, и лестничная клетка упала. Романа завалило. До 18 лет он не дожил всего несколько месяцев.

Романа вспоминают как очень хорошего и трудолюбивого парня. Происходил из многодетной семьи.

Наталья Пипченко – дежурная общежития лицея. В памяти знакомых осталась как талантливый и творческий человек. Великолепная дочь, мама, бабушка. Заботилась о животных. Занималась рукоделием: очень любила вышивать картины и полотенца. Работы Натальи всегда были украшением выставок и конкурсов.

Наталья Нетреба – дежурная общежития лицея.

Татьяна Бердюгина. В Киевскую область женщину вместе с сыном переехала в 2014 году из временно оккупированного Луганска. Работала на заводе "Новопак" укладчицей-упаковщицей. В памяти коллег осталась очень отзывчивым и спокойным человеком. Коллега Татьяны отметила, что женщина бежала от российских захватчиков в 2014 году, в то же время они настигли ее в 2023 году.

Александр Горгуль. Уроженец Енакиево в Донецкой области. В Киевскую область переехал, когда женился. В ту страшную ночь семья была вместе. Александр, его жена Юлия и их сын Святослав собирались спуститься в укрытие, но не успели. Квартира семьи – полностью разрушена. Юлия и Святослав находятся в больнице.



Погибшие в Ржищеве / "Их убила Россия"

Также в Ржищеве погиб водитель скорой. Он приехал на вызов, чтобы спасать людей, пострадавших в результате террористической атаки российских оккупантов.

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших.