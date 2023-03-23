Ржищев атаковали дронами-камикадзе. В общей сложности количество погибших в результате обстрела – 9 человек.

Важно "Послание" для детей: на дроне, который атаковал лицей в Ржищеве, была надпись "За Джанкой"

Среди погибших в Ржищеве есть ребенок

В Офисе генерального прокурора сообщили, что стало известно о гибели 17-летнего парня в результате попадания 22 марта в Ржищеве вражеским "Шахидом" в общежитие.

Кем именно был подросток – пока неизвестно. Других подробностей в прокуратуре не добавили.

Обратите внимание! 24 Канал побывал на месте военного преступления России в Ржищеве. Фото разрушенных общежитий и учебного корпуса профессионального лицея можно посмотреть по ссылке.

Ржищев атаковали дронами-камикадзе: все, что известно