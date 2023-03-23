Ржищев атаковали дронами-камикадзе. В общей сложности количество погибших в результате обстрела – 9 человек.
Важно "Послание" для детей: на дроне, который атаковал лицей в Ржищеве, была надпись "За Джанкой"
Среди погибших в Ржищеве есть ребенок
В Офисе генерального прокурора сообщили, что стало известно о гибели 17-летнего парня в результате попадания 22 марта в Ржищеве вражеским "Шахидом" в общежитие.
Кем именно был подросток – пока неизвестно. Других подробностей в прокуратуре не добавили.
Ржищев атаковали дронами-камикадзе: все, что известно
- Российские оккупанты ночью 22 марта "Шахидами" атаковали город Ржищев в Киевской области.
- Так, оккупационные войска направили на лицей и общежития сразу четыре дрона-камикадзе.
- 23 марта работы по разбору завалов на территории Ржищевского профессионального лицея завершены.
- В результате атаки "Шахидами" известно о 9 погибших.
- Также известно о 7 пострадавших, доставленных в больницу. Среди них – 11-летний мальчик. Его с ожогами транспортировали в Киевскую детскую больницу "Охматдет".
- Спастись удалось 200 человекам, вовремя спустившимся к укрытию, а позже они вышли невредимыми.
- На атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что в России был отдан очередной приказ на преступные удары.
- Кстати, ночью 22 марта россияне выпустили из Брянской области по Украине 21 беспилотник. Силам ПВО удалось сбить 16 из них. Кроме общежитий в Киевской области есть попадание в объект критической инфраструктуры в Житомирской области.
- Кроме этого, больные российские террористы, атаковав Ржищев "Шахидами", оставили циничное послание для детей. Оккупанты решили отомстить за "хлопок" в Джанкое.