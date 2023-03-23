Ржищів атакували дронами-камікадзе. Загалом кількість загиблих внаслідок обстрілу – 9 осіб.
Важливо "Послання" для дітей: на дроні, який атакував ліцей у Ржищеві, був напис "За Джанкой"
Серед загиблих у Ржищеві є дитина
В Офісі генерального прокурора повідомили, що стало відомо про загибель 17-річного хлопця внаслідок влучання 22 березня у Ржищеві ворожим "Шахідом" у гуртожиток.
Ким саме був підліток – поки невідомо. Інших подробиць у прокуратурі не додали.
Ржищів атакували дронами-камікадзе: все, що відомо
- Російські окупанти вночі 22 березня "Шахідами" атакували місто Ржищів у Київській області.
- Так, окупаційні війська спрямували на ліцей і гуртожитки відразу чотири дрони-камікадзе.
- 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено.
- Внаслідок атаки "Шахідами" відомо про 9 загиблих.
- Також відомо про 7 постраждалих, яких доставили до лікарні. Серед них – 11-річний хлопчик. Його з опіками транспортували до Київської дитячої лікарні "Охматдит".
- Врятуватися вдалося 200 особам, які вчасно спустилися до укриття, а згодом вийшли неушкодженими.
- На атаку відреагував президент Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що в Росії віддали черговий наказ на злочинні удари.
- До речі, вночі 22 березня росіяни випустили з Брянської області по Україні 21 безпілотник. Силам ППО вдалося збити 16 з них. Окрім гуртожитків у Київській області, є влучання в об'єкт критичної інфраструктури у Житомирській області.
- Окрім цього, хворобливі російські терористи, атакувавши Ржищів "Шахідами", залишили цинічне послання для дітей. Окупанти вирішили помститися за "бавовну" в Джанкої.