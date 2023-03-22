24 Канал побував на місці воєнного злочину Росії – публікуємо фото зруйнованих гуртожитків та навчального корпусу професійного ліцею.

До теми 16 збитих "Шахідів", жертви на Київщині: що відомо про російську масовану атаку дронами

Такий вигляд мають пошкоджені гуртожитки та навчальний корпус професійного ліцею в Ржищеві на Київщині, які вночі атакували російськими дронами.



Наслідки нічної атаки дронами у Ржищеві / Фото 24 Каналу, Євгенії Мазур



Наслідки удару ліквідовують рятувальники / Фото 24 Каналу, Євгенії Мазур

Що відбувається на місці подій

Декілька годин журналістів та сторонніх осіб не пускали на територію ліцею. Нині рятувальники розбирають завали, перед цим поліцейські проводили слідчі дії.

На місці події присутні родичі тих, хто може перебувати під завалами. Відомо про 7 постраждалих, яких доставили до лікарні. Серед них – 11-річний хлопчик. Його з опіками транспортували до Київської дитячої лікарні "Охматдит".

Важливо! Врятуватися вдалося 200 особам – вони вчасно спустилися до укриття, а згодом вийшли неушкодженими.

Хронологія нічної атаки у Ржищеві