24 Канал побывал на месте военного преступления России – публикуем фото разрушенных общежитий и учебного корпуса профессионального лицея.
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Так выглядят поврежденные общежития и учебный корпус профессионального лицея в Ржищеве Киевской области, которые ночью атаковали российскими дронами.
Последствия ночной атаки дронами в Ржищеве / Фото 24 Канала Евгении Мазур
Последствия удара ликвидируют спасатели / Фото 24 Канала Евгении Мазур
Что происходит на месте событий
Несколько часов журналистов и посторонних не пускали на территорию лицея. В настоящее время спасатели разбирают завалы, перед этим полицейские проводили следственные действия.
На месте происшествия находятся родственники тех, кто может находиться под завалами. Известно о 7 пострадавших, доставленных в больницу. Среди них – 11-летний мальчик. Его с ожогами транспортировали в Киевскую детскую больницу "Охматдет".
Хронология ночной атаки в Ржищеве
- В ночь на 22 марта в Киевской области прозвучала серия взрывов – россияне атаковали дронами-камикадзе.
- ПВО уничтожило все 8 БПЛА врага, однако обломки нанесли существенные разрушения общежитию в Ржищеве.
- В результате атаки дронами погиб также и работник скорой помощи, приехавший на вызов.