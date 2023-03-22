24 Канал побывал на месте военного преступления России – публикуем фото разрушенных общежитий и учебного корпуса профессионального лицея.

К теме 16 сбитых "Шахидов", жертвы на Киевщине: что известно о российской массированной атаке дронами

Так выглядят поврежденные общежития и учебный корпус профессионального лицея в Ржищеве Киевской области, которые ночью атаковали российскими дронами.



Последствия ночной атаки дронами в Ржищеве / Фото 24 Канала Евгении Мазур



Последствия удара ликвидируют спасатели / Фото 24 Канала Евгении Мазур

Что происходит на месте событий

Несколько часов журналистов и посторонних не пускали на территорию лицея. В настоящее время спасатели разбирают завалы, перед этим полицейские проводили следственные действия.

На месте происшествия находятся родственники тех, кто может находиться под завалами. Известно о 7 пострадавших, доставленных в больницу. Среди них – 11-летний мальчик. Его с ожогами транспортировали в Киевскую детскую больницу "Охматдет".

Важно! Спастись удалось 200 человек – они вовремя спустились к укрытию, а впоследствии получились невредимыми.

Хронология ночной атаки в Ржищеве