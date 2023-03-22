Всего в эту ночь российские военные выпустили по Украине 21 "Шахид". Подробнее об атаке оккупантов читайте дальше в материале 24 Канала.

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Атака "Шахидами": сколько дронов сбили силы ПВО

В Воздушных Силах ВСУ сообщили, что в ночь на 22 марта 2023 года около 23:30 российские оккупанты атаковали Украину ударными дронами-камикадзе иранского производства типа Shahed-136/131.

В общей сложности зафиксированы пуски 21 вражеского БпЛА с северного направления (Брянская область России).

Силами и средствами Воздушных Сил ВСУ и других составляющих Сил обороны Украины уничтожены 16 из 21 ударных БПЛА. Дроны были уничтожены преимущественно в зоне ответственности Воздушное командование "Центр" Воздушных Сил ВСУ.

Какие регионы пытались атаковать россияне

Из-за атаки "Шахидами" в нескольких районах Украины ночью работала ПВО. В частности, речь идет о Киевской, Житомирской и Хмельницкой области.

При атаке дронами-камикадзе звуки взрывов слышали в Хмельницкой области. В Хмельницкой ОВА сообщили, что на территории области во время воздушной тревоги попаданий не зафиксировали.

В сообщении говорится, что силы ПВО результативно сработали по враждебному объекту.

В Житомирской области поврежден важный объект

Глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко сообщил, что во время атаки дронов три беспилотника врага сбили подразделения противовоздушной обороны.

В результате этого повреждение получил один из объектов инфраструктуры области. В то же время, жертв и пострадавших от этого инцидента нет.

Россияне попали в лицей и общежития в Киевской области

В КГВА сообщили, что ночная воздушная тревога в Киеве длилась более 4 часов. По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг Киева было обнаружено около 8 враждебных БПЛА типа Shahed. Все дроны были успешно уничтожены силами ПВО.

В ГСЧС сообщили, что ночью 22 марта в городе Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением.

По состоянию на 07:00 погибли 3 человека, травмированы 2 человека и спасены 1 человек. Вероятно под завалами находятся 4 человека.

Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.

Последствия атаки "Шахидов" в Киевской области / Фото ГСЧС

Среди пострадавших после атаки окупантов – ребенок

В Офисе генпрокурора сообщили, что после атаки в Киевской области, по предварительным данным, в медицинское учреждение госпитализированы 7 человек, среди которых 11-летний ребенок.

При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры начато расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Последствия атаки россиян в Киевской области / Фото Офис генпрокурора

В Киевской области эвакуировали более 200 человек

Глава полиции Киевской области Андрей Небитов сообщил, что первые взрывы в Киевской области прогремели около 3 ночи, далее последовал ряд.

Полиция и экстренные службы эвакуировали более 200 человек. Одна часть здания общежития была практически полностью разрушена. Начался пожар.

Более 20 человек были доставлены в больницу. Судьба еще 5 человек неизвестна. Сотрудники ГСЧС и полиция сейчас помогают ликвидировать последствия разрушений.

Зеленский отреагировал на атку России

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ночную атаку дронами-камикадзе. Глава государства отметил, что в России был отдан очередной приказ на преступные удары.

"Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это лишь за одну минувшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары.

Успех украинских сил на земле, в небе и море реально приближает мир. Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Уставу ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", – написал Зеленский.