По имеющимся данным, враг для атаки в ночь на 22 марта использовал сразу 21 "Шахид". К счастью, 16 БПЛА удалось уничтожить силам ПВО. Рассказываем, что известно о взрывах в Хмельницкой области.
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Прошло без прилетов
Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА около 08:00 22 марта. В ведомстве отметили, что на территории области во время воздушной тревоги попаданий не зафиксировали.
Спасибо силам ПВО, которые результативно сработали по вражескому объекту!
– добавляют в ОВА.
Заметим, что в 02:33 поступило сообщение о том, что в Хмельницком слышен звук взрыва. Тогда ОВА призвала жителей оставаться в укрытиях.
Уже в 04:24 было еще одно сообщение. В нем отмечалось, что прилетов по области не зафиксировали. По имеющейся информации, работала ПВО. Тогда же пообещали впоследствии поделиться более подробной информацией, которая и подтвердила отсутствие попаданий.
Дроны попали на Киевщине
К сожалению, во время ночной атаки "Шахидами" были прилеты. В результате ударов, сообщили в Киевской ОВА, повреждения получил гражданский объект. По состоянию на 08:18 было известно о 3 погибших и 7 раненых.
На месте попадания работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и экстренные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Известно, что пожар удалось локализовать по состоянию на 5:50.
Попали в общежития
- В ГСЧС 08:41 сообщили, что оккупанты попали в город Ржищев. В результате атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий. Кроме того, разрушения получил трехэтажный учебный корпус профессионального лицея.
- Спасатели уточнили информацию от КОВА. По состоянию на 07:00 погибли 3 человека, травмы получили 2, а еще 1 человека удалось спасти. По предварительной информации, под завалами могут находиться еще 4 человека.
- К спасательной операции привлекли 111 человек и 28 единиц техники. Из них 95 спасателей и 20 машин ГСЧС. Известно о работе Мобильного спасательного центра быстрого реагирования и двух кинологических расчетов.