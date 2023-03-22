По имеющимся данным, враг для атаки в ночь на 22 марта использовал сразу 21 "Шахид". К счастью, 16 БПЛА удалось уничтожить силам ПВО. Рассказываем, что известно о взрывах в Хмельницкой области.

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Прошло без прилетов

Об этом сообщили в Хмельницкой ОВА около 08:00 22 марта. В ведомстве отметили, что на территории области во время воздушной тревоги попаданий не зафиксировали.

Спасибо силам ПВО, которые результативно сработали по вражескому объекту!

– добавляют в ОВА.

Заметим, что в 02:33 поступило сообщение о том, что в Хмельницком слышен звук взрыва. Тогда ОВА призвала жителей оставаться в укрытиях.

Уже в 04:24 было еще одно сообщение. В нем отмечалось, что прилетов по области не зафиксировали. По имеющейся информации, работала ПВО. Тогда же пообещали впоследствии поделиться более подробной информацией, которая и подтвердила отсутствие попаданий.

Дроны попали на Киевщине

К сожалению, во время ночной атаки "Шахидами" были прилеты. В результате ударов, сообщили в Киевской ОВА, повреждения получил гражданский объект. По состоянию на 08:18 было известно о 3 погибших и 7 раненых.

На месте попадания работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и экстренные службы. Пострадавшим оказывают необходимую помощь. Известно, что пожар удалось локализовать по состоянию на 5:50.

Попали в общежития