Ночью россияне атаковали Украину дронами-камикадзе – в Киевской области поврежден гражданский объект. По состоянию на утро известно о 3 погибших.
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Что известно о последствиях атаки
В ГСЧС уточнили, что в Ржищеве Киевской области в результате вражеской атаки частично разрушены 4-й и 5-й этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея.
В результате атаки дронами на гражданском объекте начался пожар. Ее локализовали примерно в 05:50.
Киевская областная военная администрация сообщила, что по состоянию на 8:15 утра известно о 3 погибших и 7 раненых. Однако в ведомстве отметили, что информация уточняется. На месте работают спасатели.
На месте работают подразделения ГСЧС, Национальной полиции и соответствующие экстренные службы. Пострадавшим оказывается необходимая помощь,
– сообщили в ОВА.
Что известно о погибших и раненых
Известно, что среди 3 погибших – водитель скорой медицинской помощи, который приехал на вызов. Все 7 раненых пришлось госпитализировать в больницу. Среди них есть 11-летний ребенок.
Прокуроры Киевской областной прокуратуры уже начали расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны. На месте работают прокуроры и следователи, фиксирующие последствия атаки.
По состоянию на 7 часов под завалами могут находиться еще 4 человека.
Последствия атаки в Киевской области: фото ГСЧС и Офиса Генпрокурора
Что известно о ночной атаке дронами
- Ночью россияне выпустили по Украине 21 беспилотник, взлетавший из Брянской области. Силам ПВО удалось сбить 16 из них.
- В результате воздушную тревогу объявляли в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Тернопольской, Хмельницкой и Ровненской областях.
- В Хмельницкой области попаданий нет. Однако в Житомирской области повреждение получил один из объектов инфраструктуры. К счастью, пострадавших нет.
- В воздушном пространстве вокруг столицы было обнаружено около 8 враждебных БПЛА типа "Шахид" и все они были уничтожены.