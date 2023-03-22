Вночі росіяни атакували Україну дронами-камікадзе – у Київській області пошкоджено цивільний об'єкт. Станом на ранок відомо про 3 загиблих.

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Що відомо про наслідки атаки

У ДСНС уточнили, що у Ржищеві Київської області внаслідок ворожої атаки частково зруйновано 4-й та 5-й поверхи двох п'ятиповерхових гуртожитків та триповерховий навчальний корпус професійного ліцею.

Внаслідок атаки дронами на цивільному об'єкті почалась пожежа. Її локалізували приблизно о 05:50.

Київська обласна військова адміністрація повідомила, що станом на 8:15 ранку відомо про 3 загиблих і 7 поранених. Проте у відомстві зауважили, що інформація уточнюється. На місці працюють рятувальники.

На місці працюють підрозділи ДСНС, Національної поліції та відповідні екстрені служби. Постраждалим надається необхідна допомога,

– повідомили в ОВА.

Що відомо про загиблих та поранених

Наразі відомо, що серед 3 загиблих – водій швидкої медичної допомоги, який приїхав на виклик. Усі 7 поранених довелось госпіталізувати до лікарні. Серед них є 11-річна дитина.

Прокурори Київської обласної прокуратури вже розпочали розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни. На місці працюють прокурори та слідчі, які фіксують наслідки атаки.

Станом на 07:00 під завалами можуть перебувати ще 4 людини.

Наслідки атаки у Київській області: фото ДСНС та Офіс Генпрокурора

Що відомо про нічну атаку дронами