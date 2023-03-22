Ввечері 21 березня стало відомо, що внаслідок ракетного обстрілу Одеси був пошкоджений триповерховий будинок на території монастиря. Три людини зазнали поранень, проте їхня кількість могла б бути більшою.

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Парафіяни вийшли з монастиря за пів години до удару

Настоятель монастиря архієпископ Діодор розповів, що за пів години до влучання ракети в будівлю чоловічого монастиря його територію залишило понад 20 парафіян, які були на вечірній службі у храмі.

Натомість пошкодження отримала житлова будівля монастиря. У корпусі, який постраждав, проживали ченці, найстаршому з яких 88 років, ще двом – 51 та 50 років.

Незважаючи на значні пошкодження, вціліли храми, ікони, не загинули люди... Для нас важливо відчувати, що ми постраждали разом з українським народом,

– сказав Діодор.

Тим часом начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк уточнила, що в будівлі значні пошкодження, зокрема зруйновано близько 200 квадратних метрів покрівлі. Також було два осередки займання на площі близько 40 квадратних метрів – пожежу швидко ліквідували.

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