Юрій Ігнат – речник Повітряних сил – в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів, що пояснення – дуже просте. Українські радіотехнічні війська бачать, як летять Ту-22М3 чи група літаків.

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Українські військові фіксують, як ці літаки розділяються. На радарах видно, як відбувається сходження ракети. Водночас перехопити Х-22 – зовсім інша річ.

Коли ракета летить з такою великою швидкістю і входить у зону ураження зенітного ракетного комплексу, в нашої бойової обслуги С-300, скажімо, є усього до 40 секунд, щоб її виявити обзорним радаром, безпосередньо захопити радаром підсвіту та здійснити пуск ракети,

– розповів Ігнат.

Він наголосив, що цього часу операторам застарілого радянського комплексу фізично замало для успішного виконання такого завдання.

За словами Ігната, багато зі 120 ракет Х-22 не влучили у ціль. Зокрема, деякі з них впали у поле. Водночас багато російських Х-22 принесли українцям багато горя.

Ігнат наголосив, що Україні потрібна зенітна ракетна система, яка може працювати в автоматичному режимі: самостійно прийматиме рішення без участі людини – з новітнім радаром та сучасною ракетою.

Наразі Україна може збити такі ракети:

"Калібр" (3М14);

Х-101/Х-555/Х-55;

Р-500 (9М728);

Х-59 – керована авіаційна ракета "повітря-земля";

Х-35 – протикорабельна ракета повітряного, морського або берегового базування.

Зауважте! Повне інтерв'ю з Юрієм Ігнатом читайте вже 16 березня на 24 Каналі.