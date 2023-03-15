Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал рассказал, что объяснение – очень простое. Украинские радиотехнические войска видят, как летят Ту-22М3 или группа самолетов, сообщает 24 Канал.

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Украинские военные фиксируют, как эти самолеты разделяются. На радарах видно, как происходит восхождение ракеты. В то же время перехватить Х-22 – совсем другое дело.

Когда ракета летит с такой большой скоростью и входит в зону поражения зенитного ракетного комплекса, у нашей боевой службы С-300, скажем, есть всего до 40 секунд, чтобы ее обнаружить обзорным радаром, непосредственно захватить радаром подсветки и осуществить пуск ракеты.

– рассказал Игнат.

Он подчеркнул, что этого времени операторам устаревшего советского комплекса физически мало для успешного выполнения такой задачи.

По словам Игната, многие из 120 ракет Х-22 не попали в цель. В частности, некоторые из них упали в поле. В то же время многие российские Х-22 принесли украинцам много горя.

Игнат подчеркнул, что Украине нужна зенитная ракетная система, которая может работать в автоматическом режиме: будет самостоятельно принимать решения без участия человека – с новейшим радаром и современной ракетой.

Украина может сбить такие ракеты:

"Калибр" (3М14);

Х-101/Х-555/Х-55;

Р-500(9М728);

Х-59 – управляемая авиационная ракета "воздух-земля";

Х-35 – противокорабельная ракета воздушного, морского или берегового базирования.

Заметьте! Полное интервью с Юрием Игнатием читайте уже 16 марта на 24 Канале.