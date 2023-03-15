Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – в эфире телемарафона заявил, что американская беспилотная авиация находится в Черном море на постоянной основе, сообщает 24 Канал. Черное море – не внутреннее море России.

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Выход к нему имеют многие страны. В частности, Турция, которая входит в НАТО. Над акваторией Черного моря есть международное воздушное пространство. Там беспрепятственно могут летать самолеты. Игнат подчеркнул, что, в частности, говорится о самолетах-разведчиках. Ничего удивительного или необычного в этом нет.

Тем временем Россия продолжает действовать как страна-террористка. Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что MQ-9 Reaper – мощный БпЛА.

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