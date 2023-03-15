Юрий Игнат – спикер Воздушных сил – в эфире телемарафона заявил, что американская беспилотная авиация находится в Черном море на постоянной основе, сообщает 24 Канал. Черное море – не внутреннее море России.
Обратите внимание США хотят обнародовать видео инцидента с беспилотником в Черном море, Москва обломков не нашла
Выход к нему имеют многие страны. В частности, Турция, которая входит в НАТО. Над акваторией Черного моря есть международное воздушное пространство. Там беспрепятственно могут летать самолеты. Игнат подчеркнул, что, в частности, говорится о самолетах-разведчиках. Ничего удивительного или необычного в этом нет.
Тем временем Россия продолжает действовать как страна-террористка. Спикер Воздушных сил ВСУ добавил, что MQ-9 Reaper – мощный БпЛА.
MQ-9 Reaper сбили над Черным морем – главное
- MQ-9 Reaper является главным разведывательно-ударным БпЛА США. Он даже опережает по характеристикам легендарный Bayraktar.
- Над Черным морем MQ-9 Reaper 14 марта протаранил российский истребитель Су-27. БпЛА упал в море. На его поиски сразу отправился Черноморский флот. Очевидно, оккупанты очень хотели ознакомиться с обломками MQ-9 Reaper.
- В США возмущены" непрофессиональным и опасным инцидентом. Страны НАТО о нем уже проинформировали.