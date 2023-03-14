Бригадный генерал ВВС США Пэт Райдер на брифинге прокомментировал некоторые вопросы, связанные с падением американского БпЛА в Черное море, пишет 24 Канал.

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Пэт Райдер уточнил подробности инцидента

Приблизительно в 7:03 по центральноевропейскому времени один из российских самолетов Су-27 врезался в винт беспилотника ВВС США MQ-9, в результате чего американским силам пришлось сбивать его в международных водах.

При этом, несколько раз перед столкновением Су-27 сбрасывали топливо и пролетали перед MQ-9 "безрассудно и непрофессионально". Также, по словам Пета Райдера, столкновение российского истребителя с беспилотником США над Черным морем, вероятно, нанесло определенный ущерб и российскому самолету.

Мы видели, как истребитель сбрасывал топливо перед БПЛА, а затем приближался к нему так близко, что фактически повредил винт MQ-9. По нашим оценкам, это, вероятно, также нанесло определенный ущерб российскому самолету,

– сказал он.

Он отметил, что беспилотники США летали над регионом Черного моря в течение некоторого времени, добавив, что это "важный и бойкий международный водный путь".

США готовится обнародовать видео инцидента

Пэт Райдер сообщил, что Минобороны США работает над рассекречиванием визуальной информации, связанной со столкновением беспилотника MQ-9 и российского Су-27.

Сейчас мы осуществляем процесс рассекречивания и будем сообщать об актуальной информации о визуальных данных об этом инциденте,

– сказал он.

Россия пока не поднимала обломки беспилотника с моря

Перехваченные записи радиосвязи свидетельствуют о том, что россияне могли искать обломки дрона. Однако, по словам Райдера, у российских сил нет обломков беспилотника.

"Россия не имеет дрона", – сказал он журналистам, однако не уточнил, пыталась ли она собрать обломки и будут ли их доставать силы США.