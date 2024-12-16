Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP. Объявление вотума недоверия стало следствием распада его трехпартийной коалиции.

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Что известно об объявлении вотума недоверия правительству Шольца

По данным журналистов, Шольц получил поддержку 207 законодателей в 733-местной нижней палате, или Бундестаге, тогда как 394 проголосовали против него, а 116 воздержались. Для того чтобы воздержаться и избежать объявления вотума недоверия правительству немецкого канцлера требовалось 367 голосов.

Стоит отметить, что канцлер ФРГ сам поставил этот вопрос перед парламентом после того, как его коалиция распалась. Это произошло 6 ноября, когда Шольц уволил своего министра финансов из-за спора о том, как возродить стагнирующую экономику Германии,.

Лидеры нескольких крупных партий тогда согласились, что парламентские выборы должны состояться 23 февраля, на семь месяцев раньше, чем изначально планировалось.

Вотум недоверия был нужен, поскольку конституция Германии после Второй мировой войны не позволяет Бундестагу самораспускаться.

Теперь президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер должен в течение 21 дня принять решение, распускать ли Бундестаг. Ранее он говорил, что "стране нужно стабильное большинство и правительство, которое способно действовать", поэтому ожидается, что Штайнмайер распустит Бундестаг. Затем в течение 60 дней в Германии состоятся новые выборы.

Интересно, что, согласно данным опросов, пока в досрочных парламентских выборах в Германии лидирует коалиция христианских партий ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем. Ее поддерживают чуть более 30% избирателей.

Второе место, согласно опросам, может получить ультраправая "Альтернатива для Германии". За нее готово проголосовать около 20% избирателей. Социал-демократы, представителем которых является Олаф Шольц, по опросам, могут получить около 17% голосов.

К слову, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц выступает за то, чтобы предоставить Украине дальнобойные средства поражения, в частности ракеты Taurus. Это немецкий политик официально подтвердил Владимиру Зеленскому во время его визита в Киев 9 декабря.