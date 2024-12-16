Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP. Оголошення вотуму недовіри стало наслідком розпаду його трипартійної коаліції.

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Що відомо про оголошення вотуму недовіри уряду Шольца

За даними журналістів, Шольц отримав підтримку 207 законодавців у 733-місцевій нижній палаті, або Бундестазі, тоді як 394 проголосували проти нього, а 116 утрималися. Для того, аби утриматися та уникнути оголошення вотуму недовіри уряду німецького канцлера було потрібно 367 голосів.

Варто зазначити, що канцлер ФРН сам поставив це питання перед парламентом після того, як його коаліція розпалася. Це сталося 6 листопада, коли Шольц звільнив свого міністра фінансів через суперечку про те, як відродити економіку Німеччини, яка стагнує.

Лідери кількох великих партій тоді погодилися, що парламентські вибори мають відбутися 23 лютого, на сім місяців раніше, ніж спочатку планувалося.

Вотум недовіри був потрібен, оскільки конституція Німеччини після Другої світової війни не дозволяє Бундестагу саморозпускатися.