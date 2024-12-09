Об этом заявил Владимир Зеленский перед началом переговоров с кандидатом в канцлеры Германии Фридрихом Мерцем, сообщает 24 Канал.

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Что ожидает Зеленский от Мерца

Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Фридриха Мерца позиции по геополитическим вопросам относительно Украины, а также относительно вступления нашего государства в НАТО.

Очень рассчитываем на усиление дальнобойности Украины,

– отметил украинский лидер.

Он также поблагодарил Германию за помощь, что предоставляет правительство и парламентарии Германии, а также непосредственно немцам, которые принимали украинцев в своей стране с самого начала войны.

Кроме того, глава государства напомнил о создании Министерства национального единства, которое будет заниматься вместе с Министерством иностранных дел помощью украинцам.

"Но особенно это министерство будет заниматься нашими людьми, которые находятся в основном в Польше, в Германии, в Чехии, в других странах. Но в Германии сегодня больше всего", – отметил президент.

Зеленский также добавил, что Украина очень рассчитывает на встречи в Германии и создание соответствующих департаментов для помощи украинцам.

Мерц поддержал предоставление дальнобойного оружия Киеву

Во время визита в Киев лидер немецкой оппозиции, кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС, Фридрих Мерц заявил, что в его стране продолжается "очень интенсивная" дискуссия о военной поддержке Украины. В частности, это касается и видов вооружения, которые немецкая сторона может предоставлять нашему государству.

Мерц отметил принципиальный консенсус в Германии относительно продолжения военной поддержки Украины, направленной на быстрое завершение продолжающегося конфликта. Он подчеркнул общее желание лидеров и граждан своей страны избежать длительного продолжения войны.

Позиция нашей фракции четкая – мы хотим предоставить вашим Вооруженным Силам возможность достигать военных баз (в России – 24 Канал) – не гражданского населения и инфраструктуры, а именно тех целей, из которых ведется война против вашей страны,

– сказал лидер оппозиции.

Кандидат в канцлеры Германии также напомнил, что несколько недель назад говорил в Бундестаге, что ограничением дальности вооружения Германия "заставляет Украину воевать с завязанной за спиной одной рукой".