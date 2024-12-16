Согласно обнародованной информации, им от 16 до 19 лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на N-TV.

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Что известно о нападении на представителей партии Шольца

Следствию удалось установить, что нападавшие встретились с представителями социал-демократов у их агитационного стенда на остановке общественного транспорта. Двое подозреваемых, по договоренности с двумя другими, сперва сбросили на землю шапки двух активистов СДПГ.

Уже после этого, как сообщают немецкие СМИ, они начали оскорблять их и наносить удары. Во время избиения пострадавшие упали на землю, пока нападавшие били их по голове и верхней части тела. Правоохранители пытались остановить конфликт, однако пострадали также.

Одного из них молодые люди обозвали расистскими высказываниями и ранили в лицо осколком стекла, другой правоохранитель получил перелом пястной кости. Впрочем, благодаря дополнительной помощи полиции их удалось остановить и задержать, расследование продолжается.

По данным N-TV, сейчас подано ходатайство о заключении под стражу всех четырех подозреваемых, которым от 16 до 19 лет. Отмечается, что они прибыли в Берлин, чтобы принять участие в демонстрациях и драках с "левыми". Всего открыто 40 уголовных производств, пострадал 31 представитель власти.