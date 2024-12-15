Хрупалла отметил, что якобы "реальность настигла тех, кто говорит, что хочет дать Украине возможность победить". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Welt.

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Что заявил Хрупалла

Лидер "Альтернативы для Германии" считает, что "Россия выиграла эту войну", и призывает немецкое правительство "захотеть прекратить войну" между Россией и Украиной. Кроме этого, Хрупалла также поставил под сомнение преимущества членства в НАТО для Германии.

Пока что Европа была вынуждена реализовывать интересы Америки, а мы это отвергаем,

– говорит лидер AfD.

По мнению политика, оборонный Альянс должен "принимать и уважать интересы" всех европейских стран, включая Россию. Он также добавил, что когда НАТО не сможет этого обеспечить, то Германии придется рассмотреть, насколько оно является полезным для страны.

Что известно об "Альтернативе для Германии"

"Альтернатива для Германии" возникла в 2013 году и является ультраправой партией. Она прошла в немецкий парламент во время выборов в 2017 году.

Партия придерживается антимигрантской политики, выступает за сохранение "традиционных ценностей" и критикует ЕС. Ранее "Альтернатива для Германии" при кураторстве ФСБ судилась с правительством, чтобы остановить помощь для Украины.