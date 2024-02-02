В расследовании говорится, что деятельность некоторых депутатов от AfD в Бундестаге координировали сотрудники ФСБ. Они действовали через агента – российского политтехнолога Владимира Сергиенко.
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Формально Сергиенко является помощником депутата казахстанского происхождения Евгения Шмидта. Но работал он и со многими другими парламентариями, среди них: Ульрих Ойме, Гаральд Вайель и собственно Евгений Шмидт.
Как работали немецкие пророссийские депутаты
Ойме и Вайель имели задание распространять в Европе нарративы о преследовании верующих Украинской православной церкви Московского патриархата со стороны украинской власти. Так, Ойме отправил письмо папе римскому, в котором просил понтифика обратить внимание на "гонения на христиан в Украине". Черновик на русском языке он согласовал со своим московским куратором.
Вайель же озвучил эти обвинения в ПАСЕ.
Благодаря усилиям Сергиенко, парламентская фракция AfD в прошлом году подала иск в Федеральный конституционный суд ФРГ о приостановлении поставок танков Украине. Иск, речь о 160 тысячах евро, финансировала ФСБ.
Установили куратура из ФСБ
Куратор Сергиенко ранее оставался неизвестным. Он обозначал в записных книжках как "Алексей". The Insider установил, что им является сотрудник девятого управления Департамента оперативной информации пятой службы ФСБ Илья Александрович Вечтомов.
"Девятое управление занимается Украиной, и Сергиенко, вероятно, оказался в зоне внимания этой структуры именно как украинский гражданин (российское и немецкое гражданство у него появились в 2022 году)", – пишет The Insider.
Илья Александрович Вечтомов / Фото The Insider
Что известно о партии AfD
- 16 января стало известно, что пророссийскую партию Альтернатива для Германии (AfD) могут запретить.
- Партия придерживается праворадикальных и пророссийских взглядов.
- В частности, 2022 года ее депутаты намеревались посетить Россию, а затем поехать на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской области.