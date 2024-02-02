В розслідуванні йдеться, що діяльність деяких депутатів від AfD у Бундестазі координували співробітники ФСБ. Вони діяли через агента – російського політтехнолога Володимира Сергієнка.

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Формально Сергієнко є помічником депутата казахстанського походження Євгена Шмідта. Але працював він і з багатьма іншими парламентаріями, серед них: Ульріх Ойме, Гаральд Вайєль та власне Євген Шмідт.

Як працювали німецькі проросійські депутати

Ойме та Вайель мали завдання поширювати в Європі наративи про переслідування вірян Української православної церкви Московського патріархату з боку української влади. Так, Ойме відправив листа папі римському, в якому просив понтифіка звернути увагу на "гоніння на християн в Україні". Чернетку російською мовою він погодив зі своїм московським куратором.

Вайєль ж озвучив ці звинувачення у ПАРЄ.

Завдяки зусиллям Сергієнка, парламентська фракція AfD торік подала позов до Федерального конституційного суду ФРН щодо зупинення постачання танків Україні. Позов, мова про 160 тисяч євро, фінансувала ФСБ.

Встановили куратура з ФСБ

Куратор Сергієнка раніше залишався невідомим. Він позначав в записниках як "Олексій". The Insider встановив, що ним є співробітник дев'ятого управління Департаменту оперативної інформації п'ятої служби ФСБ Ілля Олександрович Вечтомов.

"Дев'яте управління опікується Україною, і Сергієнко, імовірно, опинився в зоні уваги цієї структури саме як український громадянин (російське та німецьке громадянство в нього з'явилися у 2022 році)", – пише The Insider.



Ілля Олександрович Вечтомов / Фото The Insider

Що відомо про партію AfD