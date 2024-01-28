"Зеленский сможет обстреливать Москву"

Сара Вагенкнехт заявила, что поставки вооружений в Украине только затягивают войну. Также политика набросилась с обвинениями на руководителя оппозиционных консерваторов Фридриха Мерца из-за этого, что он "требует передать Киеву немецкие ракеты TAURUS, по которым Зеленский сможет обстреливать Москву".

Смотрите также Под ударом Украина, США и Евросоюз: новые тезисы пропаганды, которыми Россия будет атаковать мир

Она цинично называла войну "бизнесом", в котором речь идет о сырье, сферы влияния и продажа вооружений". Но не вспомнила ни слова о путинской агрессии.

"Как в свое время по поводу афганского Гиндукуша говорили, что там защищается и наша свобода, так и сейчас во имя нашей свободы должны дальше страдать и умирать украинцы, а мы поставляем им вооружение для достижения победы, в которую больше не верят даже сами украинские генералы",– цинично заявила Вагенкнехт.

Более того, политика также считает, что западные санкции вредят не России, а Германии, поэтому она раскритиковала Шольца за отказ покупать "экологический" российский трубопроводный газ. Интересно, что Вагенкнехт почему-то забыла, что никаких санкций против российского трубопроводного газа нет, а Россия по собственной инициативе прекратила поставки его в Германию.

Новая партия имеет абсурдные предложения

В целом на съезде партии призвали не просто к снижению объемов военной помощи, а фактически до ее прекращения.

"Чтобы побуждать Россию начать переговоры, следует предложить немедленное прекращение всего экспорта оружия в Украину",– считают в партии.

Там также призвали дистанцироваться от США. Программа содержит критику по ЕС: в политсиле предлагают "ввести мораторий на процесс расширения" с акцентом на необходимость прекратить переговоры по членству именно с Украиной и Молдовой.

Справка. 23 октября 2023 года в Берлине вместе с несколькими единомышленниками Вагенкнехт заявила журналистам о создании ассоциации. Название партии носит ее имя– "Альянс Сара Вагенкнехт– за разум и справедливость" (Bündnis Sahra Wagenknecht, сокращенно– BSW).