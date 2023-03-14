Удар привел к падению и полной потере MQ-9. Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джозеф Байден был проинформирован об этом инциденте.

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В Белом доме прокомментировали сбитие американского беспилотника

Российский истребитель Су-27 повредил пропеллер американского разведывательного беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем.

По словам Кирби, хотя были и другие подобные перехваты, этот случай заслуживает внимания, поскольку он был "опасным и непрофессиональным". Инцидент привел к падению американского беспилотника.

Поэтому оно (событие – 24 Канал) уникально в этом отношении,

– отметил пресс-секретарь Белого дома.

Он добавил, что Государственный департамент США доведет до сведения российских чиновников свою обеспокоенность этой ситуацией.

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Кратко о падении американского беспилотника

Европейское Командование Вооруженных сил США сообщило, что американский беспилотник MQ-9 Reaper совершал операцию в международном воздушном пространстве над Черным морем. Его перехватил и сбил российский самолет Су-27.

Несколько раз перед столкновением два российских самолета Су-27 сбрасывали горючее и летели перед MQ-9 в безрассудной, экологически опасной и непрофессиональной манере,

– сообщили в Европейском Командовании.

Издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что беспилотник якобы сбили по решению американского командования. Ведь российский истребитель задел пропеллер дрона, что все равно привело бы к потере БПЛА.