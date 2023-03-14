Удар призвів до падіння і повної втрати MQ-9. Прессекретар Білого дому Джон Кірбі заявив, що президент США Джозеф Байден був поінформований про цей інцидент.

До теми Над Чорним морем зник американський безпілотник: його міг зачепити російський літак

У Білому домі прокоментували збиття американського безпілотника

Російський винищувач Су-27 пошкодив пропелер американського розвідувального безпілотника MQ-9 Reaper над Чорним морем.

За словами Кірбі, хоча були й інші подібні перехоплення, цей випадок заслуговує на увагу, оскільки він був "небезпечним і непрофесійним". Інцидент призвів до падіння американського безпілотника.

Тож вона (подія – 24 Канал) унікальна в цьому відношенні,

– зазначив прессекретар Білого дому.

Він додав, що Державний департамент США доведе до відома російських чиновників свою стурбованість цією ситуацією.

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Коротко про падіння американського безпілотника

Європейське Командування Збройних сил США повідомило, що американський безпілотник MQ-9 Reaper здійснював операцію в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Його перехопив і збив російський літак Су-27.

Кілька разів перед зіткненням два російських літаки Су-27 скидали пальне та летіли перед MQ-9 у нерозважливій, екологічно небезпечній та непрофесійній манері,

– повідомили у Європейському Командуванні.

Видання Politico з посиланням на власні джерела повідомило, що безпілотник нібито збили за рішенням американського командування. Адже російський винищувач зачепив пропелер дрона, що все одно призвело б до втрати БпЛА.