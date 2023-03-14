Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк констатувала, що 14 березня на боці України не лише ЗРК Нептун, що успішно збивають крилаті ракети, а й морське божество Нептун. Це тому, що в морі цього дня штормить. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.

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Один підводний ракетоносій напоготові

За словами спікерки, через погану погоду ворогу довелось корабельне угруповування чисельністю 9 одиниць відправити в пункт базування. І хоч пуски ракет звідти теоретично можливі, однак фактично не є реальні: дуже небезпечно запускати ракети з пунктів базування, оскільки там розташовані інші великі вибухові об'єкти, що можуть здетонувати.

Так, Нептун на нашому боці. І не тільки той, що бог морів. Зокрема, у зв'язку з посиленням шторму (російські – 24 Канал) надводні ракетоносії були заведені в пункти базування,

– сказала Гуменюк.

Однак вона зауважила, що один підводний ракетоносій Росія залишила на чергуванні. Себто щонайменше 4 ракети типу "Калібр" готові до застосування та загроза точкового ракетного удару досить висока.

Удари з підводних ракетоносіїв певною мірою навіть більш небезпечні, аніж з надводних тому, що для українських Повітряних сил у такому випадку є ускладнення для виявлення старту пуску ракет.

Зверніть увагу! Речниця ОК "Південь" наголосила, що ворог атакує ракетами, як правило, об'єктах критичної інфраструктури, та додала, що у разі оголошення повітряної тривоги потрібно негайно йти в укриття.

Небезпека існує: останні атаки ворога