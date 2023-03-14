Речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк констатувала, що 14 березня на боці України не лише ЗРК Нептун, що успішно збивають крилаті ракети, а й морське божество Нептун. Це тому, що в морі цього дня штормить. Про це інформує 24 Канал з посиланням на національний телемарафон.
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Один підводний ракетоносій напоготові
За словами спікерки, через погану погоду ворогу довелось корабельне угруповування чисельністю 9 одиниць відправити в пункт базування. І хоч пуски ракет звідти теоретично можливі, однак фактично не є реальні: дуже небезпечно запускати ракети з пунктів базування, оскільки там розташовані інші великі вибухові об'єкти, що можуть здетонувати.
Так, Нептун на нашому боці. І не тільки той, що бог морів. Зокрема, у зв'язку з посиленням шторму (російські – 24 Канал) надводні ракетоносії були заведені в пункти базування,
– сказала Гуменюк.
Однак вона зауважила, що один підводний ракетоносій Росія залишила на чергуванні. Себто щонайменше 4 ракети типу "Калібр" готові до застосування та загроза точкового ракетного удару досить висока.
Удари з підводних ракетоносіїв певною мірою навіть більш небезпечні, аніж з надводних тому, що для українських Повітряних сил у такому випадку є ускладнення для виявлення старту пуску ракет.
Небезпека існує: останні атаки ворога
- У понеділок, 13 березня, росіяни вдарили по населеному пункту Зноб-Новгородське в Сумські області. Внаслідок цього загинула одна цивільна особа та ще 5 людей було поранено.
- Того ж дня окупанти вгатили по Миколаївщині, а саме по населеному пункту Куцурубської громади, через що були постраждалі та навіть один загиблий. Ситуацію коментував глава Миколаївської ОВА Віталій Кім.
- Разом з тим в ОК "Південь" вранці 13 березня попереджали, що загроза застосування ворогом ракет типу "Калібр" надзвичайно висока. Хоча й, слід сказати, що атакували окупанти Миколаївщину та Сумщину не ними.