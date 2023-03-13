Під обстрілом опинився населений пункт Куцурубської громади. Постраждалих чи жертв може бути більше.

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Що відомо про новий обстріл Миколаївщини

Як розповів очільник ОВА Віталій Кім, росіяни обстріляли населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району.

За попередньою інформацією, є один загиблий.

Під завалами можуть бути ще люди. Є руйнування житлових будинків,

– зауважив Кім.

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