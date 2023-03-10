Інцидент стався у селі Лимани Галицинівської громади. Після виявлення знахідки чоловік, замість того, щоб повідомити рятувальників, пішов собі у справах.
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Які наслідки вибуху
Нерозірваний касетний снаряд лежав у дворі, коли в цей самий час на самокаті катався 9-річний хлопчик. На жаль, боєприпас здетонував, дитина отримала осколкові поранення.
Наслідки детонації снаряда / Фото Сергій Шайхет
Наразі, за словами начальника поліції Миколаївської області Сергія Шайхета, хлопчика доставили до лікарні. За його життя борються медики.
Правоохоронець нагадав жителям області, що у тих районах, які були під окупацією і в яких велися активні бої дії, дуже багато небезпечних знахідок. Знайдені предмети не можна чіпати, про них слід повідомляти правоохоронців.
Що варто знати про останню ракетну атаку Росії
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