Внаслідок удару по селу Велика Вільшаниця Золочівського району Львівської області загинули 5 людей. В одному з будинків жило подружжя, яке переїхало до села, тому що вважало, що в селі їм буде безпечніше. Про це розповіла донька загиблих.

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Українка розповіла про батьків, яких вбила російська ракета

Ольга прийшла на подвір'я, щоб зібрати речі батьків. Разом із загиблим подружжям загинув також їхній зять, чоловік сестри Ольги. На руїнах зруйнованого будинку вона пригадала події тієї ночі, коли її мама, тато і їхній зять загинули.

Я прокинулася від вибуху, а потім за декілька хвилин – 10, 15, може, 20 хвилин, не знаю... У мене сестра є, її чоловік також загинув, він був тут... Сестра подзвонила і сказала, що з поліції зателефонували й повідомили, що немає пів будинку. А коли я приїхала сюди, вони розбирали завали і я бачила своїх батьків. Я бачила своїх батьків,

– розповіла Ольга крізь сльози.

Вона додала, що вони переїхали з міста в село, тому що думали, що там безпечніше.

Фото з їхнім нещасним песиком облетіло світ

Собака Ельза, яка лежала на руїнах будинку і продовжувала чекати господарів, належить саме батькам Ольги. Щемливе фото було зроблене саме на подвір'ї батьків Ольги. У собаки травмована лапка та шия.

Це собака моїх мами й тата. У нього була проколота шия. Але йому вже зняли цей ланцюг і він лежить на тій ковдрі, що мої мама й тато там спали, вкривалися,

– розповіла вона.

Цей пес та ще один улюбленець родини по сусідству,– всі, хто вижив унаслідок удару Росії по двох будинках. Дві родини, що жили там, загинули повністю.

Удар по будинках у Львівській області забрав життя 5 людей