В результате удара по селу Большая Ольшаница Золочевского района Львовской области погибли 5 человек. В одном из домов жили супруги, которые переехали в деревню, потому что считали, что в селе им будет безопаснее. Об этом рассказала дочь погибших.

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Украинка рассказала о родителях, которых убила российская ракета

Ольга пришла во двор, чтобы собрать вещи родителей. Вместе с погибшими супругами погиб также их зять, муж сестры Ольги. На развалинах разрушенного дома она вспомнила о событиях той ночи, когда ее мама, папа и их зять погибли.

Я проснулась от взрыва, а потом через несколько минут – 10, 15, может, 20 минут, не знаю… У меня сестра есть, ее муж тоже погиб, он был здесь… Сестра позвонила и сказала, что из полиции позвонили по телефону и сообщили, что нет пол дома. А когда я приехала сюда, они разбирали завалы и видела своих родителей. Я видела своих родителей,

– рассказала Ольга сквозь слезы.

Она добавила, что они переехали из города в деревню, потому что думали, что там безопаснее.

Фото с их несчастной собачкой облетело мир

Собака Эльза, которая лежала на развалинах дома и продолжала ждать хозяев, принадлежит именно родителям Ольги. Щемящее фото было сделано именно во дворе родителей Ольги. У собаки травмирована лапка и шея.

Это собака моих мамы и папы. У него была проколотая шея. Но ему уже сняли эту цепь и он лежит на том одеяле, что мои мама и папа там спали, покрывались,

– рассказала она.

Этот пес и еще один любимец семьи по соседству – все, кто выжил в результате удара России по двум домам. Две семьи, жившие там, погибли полностью.

Удар по домам во Львовской области унес жизни 5 человек