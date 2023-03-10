Инцидент произошел в селе Лиманы Галицыновской общины. После обнаружения находки мужчина вместо того, чтобы сообщить спасателям, пошел себе по делам.

Читайте также Переехали в село, потому что думали, что там безопаснее, – дочь погибших супругов из Львовщины.

Какие последствия взрыва

Неразорванный кассетный снаряд лежал во дворе, когда в это самое время на самокате катался 9-летний мальчик. К сожалению, боеприпас сдетонировал, ребенок получил осколочные ранения.



Последствия детонации снаряда / Фото Сергей Шайхет

По словам начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета, мальчика доставили в больницу. За его жизнь сражаются медики.

Правоохранитель напомнил жителям области, что в районах, которые были под оккупацией и в которых велись активные бои действия, очень много опасных находок. Найденные предметы нельзя трогать, о них следует сообщать правоохранителям.

Что следует знать о последней ракетной атаке России