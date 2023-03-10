Инцидент произошел в селе Лиманы Галицыновской общины. После обнаружения находки мужчина вместо того, чтобы сообщить спасателям, пошел себе по делам.
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Какие последствия взрыва
Неразорванный кассетный снаряд лежал во дворе, когда в это самое время на самокате катался 9-летний мальчик. К сожалению, боеприпас сдетонировал, ребенок получил осколочные ранения.
Последствия детонации снаряда / Фото Сергей Шайхет
По словам начальника полиции Николаевской области Сергея Шайхета, мальчика доставили в больницу. За его жизнь сражаются медики.
Правоохранитель напомнил жителям области, что в районах, которые были под оккупацией и в которых велись активные бои действия, очень много опасных находок. Найденные предметы нельзя трогать, о них следует сообщать правоохранителям.
Что следует знать о последней ракетной атаке России
- Утром 9 марта враг атаковал Днепровский, Павлоградский, Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Один человек погиб, два – пострадали.
- В Голосеевском районе Киева есть попадание в объект инфраструктуры. В Святошинском районе 2 человека госпитализировали.
- Одна из вражеских ракет попала в село Большая Ольшаница на Золочевщине. Два дома разрушены полностью, еще один – частично. Россияне унесли жизни двух семей – всего 5 человек.
- Президент Владимир Зеленский провел срочное совещание по массированной ракетной атаке Украины 9 марта. Также украинский лидер выразил соболезнования родным погибших во время ракетной атаки. Зеленский обнародовал кадры последствий прилетов.
- Все, что известно о массированной ракетной атаке и ее последствиях – читайте в материале 24 Канала.