Украинский лидер выразил свои соболезнования родным погибших во время ракетной атаки. Также он обнародовал кадры последствий прилетов.
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Реакция Зеленского на массированную ракетную атаку
Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесчина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковщина, Житомирщина, Винниччина. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным,
– написал президент.
Последствия прилетов в Украине / фото с телеграм-канала Владимира Зеленского
Зеленский отметил, что все соответствующие службы работают и продолжается возобновление работы энергосистемы. По его словам, в настоящее время применены ограничения света во всех регионах.
Президент подчеркнул, что российский враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике.
"Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное их не минует. Благодарим стражей нашего неба и всех, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов!" – подчеркнул Зеленский.
Новый обстрел Украины: что известно
- В Харьковской области оккупанты попали в объект критической инфраструктуры. Предварительно, по области было зафиксировано по меньшей мере 15 прилетов ракет С-300.
- Также есть прилеты в Харькове. Сейчас весь город без света.
- В Святошинском районе Киева пострадали 3 человека из-за падения российской ракеты. Также в результате произошедшего взрыва 5 автомобилей полностью уничтожены, а еще 15 повреждены.
- В Запорожской области пять ракет, предварительно С-300, попали в один из объектов критической инфраструктуры. Пострадавших нет.
- В Золочевском районе Львовской области вражеская ракета упала в жилой зоне. Известно, что число погибших выросло до пяти человек.
- Из-за ночной атаки в Одесской области повреждены несколько линий электропередач и опора.
- Также враг атаковал Днепровский, Павлоградский, Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Один человек погиб, два – пострадали. Повреждены энергетическая инфраструктура и промышленные предприятия.