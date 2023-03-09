Украинский лидер выразил свои соболезнования родным погибших во время ракетной атаки. Также он обнародовал кадры последствий прилетов.

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Реакция Зеленского на массированную ракетную атаку

Тяжелая ночь. Массированная ракетная атака по всей стране. Киев, Кировоградщина, Днепропетровщина, Одесчина, Харьковщина, Запорожье, Львовщина, Ивано-Франковщина, Житомирщина, Винниччина. Атаки на объекты критической инфраструктуры, жилые дома. К сожалению, есть пострадавшие и погибшие. Мои соболезнования родным,

– написал президент.

Последствия прилетов в Украине / фото с телеграм-канала Владимира Зеленского

Зеленский отметил, что все соответствующие службы работают и продолжается возобновление работы энергосистемы. По его словам, в настоящее время применены ограничения света во всех регионах.

Президент подчеркнул, что российский враг выпустил 81 ракету, пытаясь снова запугать украинцев, возвращаясь к своей жалкой тактике.

"Оккупанты могут только терроризировать мирных людей. Это все, на что они способны. Но это им не поможет. Ответственность за все содеянное их не минует. Благодарим стражей нашего неба и всех, кто помогает преодолевать последствия коварных атак оккупантов!" – подчеркнул Зеленский.

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