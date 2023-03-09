Український лідер висловив свої співчуття рідним загиблих під час ракетної атаки. Також він оприлюднив кадри наслідків прильотів.
Важливо Ворог здійснив 81 пуск: Повітряні сили збили 34 ракети та 4 безпілотники
Реакція Зеленського на масовану ракетну атаку
Тяжка ніч. Масована ракетна атака по всій країні. Київ, Кіровоградщина, Дніпропетровщина, Одещина, Харківщина, Запоріжжя, Львівщина, Івано-Франківщина, Житомирщина, Вінниччина. Атаки на об’єкти критичної інфраструктури, житлові будинки. На жаль, є постраждалі і загиблі. Мої співчуття рідним,
– написав президент.
Наслідки прильотів в Україні / фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського
Зеленський зазначив, що усі відповідні служби працюють і триває відновлення роботи енергосистеми. За його словами, наразі застосовані обмеження світла у всіх регіонах.
Президент наголосив, що російський ворог випустив 81 ракету, намагаючись знову залякати українців, повертаючись до своєї жалюгідної тактики.
"Окупанти можуть лише тероризувати мирних людей. Це все, на що вони здатні. Але це їм не допоможе. Відповідальність за все скоєне їх не мине. Дякуємо вартовим нашого неба і всім, хто допомагає долати наслідки підступних атак окупантів!" – підкреслив Зеленський.
Новий обстріл України: що відомо
- На Харківщині окупанти влучили в об'єкт критичної інфраструктури. Попередньо, по області було зафіксовано щонайменше 15 прильотів ракет С-300.
- Також є прильоти у Харкові. Наразі все місто без світла.
- У Святошинському районі Києва постраждали 3 людини через падіння російської ракети. Також внаслідок вибуху, що стався, 5 автомобілів повністю знищено, а ще 15 пошкоджено.
- У Запорізькій області 5 ракет, попередньо С-300, влучили в один з об'єктів критичної інфраструктури. Постраждалих немає.
- У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. Відомо, що кількість загиблих зросла до п'яти.
- Через нічну атаку в Одеській області пошкоджено декілька ліній електропередач та опора.
- Також ворог атакував Дніпровський, Павлоградський, Криворізький та Нікопольський райони на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, дві – постраждали. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства.