Трагедия произошла около 4 часов утра. Спасатели закончили разбирать завалы в 8:30.
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Последствия российских обстрелов
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий побывал на месте попадания и рассказал о жутких последствиях.
Два дома разрушены полностью, еще один – частично. Россияне унесли жизни двух семей – всего 5 человек. Вечная память невинно убитым нашим землякам,
– заявил Козицкий.
Он также добавил, что в результате падения ракеты почти в 20 домах срывало крыши, выбитые окна. Кроме того, некоторые из местных имеют легкие повреждения. Пострадавших в состоянии средней тяжести или тяжелом, к счастью, нет.
Последствия вражеских обстрелов во Львовской области / Фото Николай Тис, Золочевская РОА
Козицкий подчеркнул, что оккупанты целенаправленно уничтожают мирное население и обязательно будут наказаны.
Российская армия обстреляла Львовщину: коротко
- Во время воздушной тревоги 9 марта в Золочевском районе Львовской области. упала вражеская ракета.
- В результате попадания погибли трое мужчин и две женщины, которые в этот момент находились дома. Пожар уничтожил три жилых дома, три автомобиля, гараж и несколько хозяйственных построек. Огонь уже потушили и разбор разрушенных зданий завершили.
- Остальные ракеты, которые находились в воздушном пространстве Львовщины, силы ПВО сбили.
- После массированного ракетного удара в сети появилась щемящая фотография. На ней собака, которая спит на руинах, еще недавно были ее домом. Дом четырехлапого разрушили оккупанты своей ракетой 9 марта.
- В целом противник совершил 81 пуск ракет разного базирования. Сил обороны Украины уничтожено 34 крылатых ракеты, а также 4 "Шахида". Российское Минобороны, а также кремлевские пропагандисты отреагировали на массированный ракетный удар по Украине. Там заявили, что это "акт возмездия за Брянск".