Дом четырехлапого разрушили оккупанты своей ракетой 9 марта. Все, кто был на момент атаки в доме, погибли.

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Как рассказал начальник Львовской ОВА Максим Козицкий, на Львовщине по состоянию на 11:00 завершили разбор разрушенных российской ракетой домов в селе Большая Ольшаница на Золочевщине. По его словам, пожар уничтожил:

3 жилых дома,

3 автомобиля,

гараж и несколько хозяйственных построек.

В результате попадания погибли пять человек, которые в этот момент находились дома. Среди них были и хозяева собачки, которую сфотографировали журналисты. Смотреть на это фото без слез просто невозможно.



Собака лежит на обломках разрушенного ракетой дома / Фото "Общественное Львов"

Ранее подобная ситуация произошла в Днепре. Фотография собаки по кличке Крым, которая плачет на руинах дома, где погибли его хозяева, облетела весь мир. Тогда под завалами нашли тела бабушки, матери и двоих детей. После трагедии его забрали волонтеры. Они рассказали, что первые дни в приюте Крым ничего не ел.

Из-за пережитого стресса собака никого к себе не подпускала и вела себя агрессивно. Однако такое поведение было вполне нормальным. В приют животное привезли слепым и глухим после ракетного удара. Кроме того, в Крыму обнаружилась сердечная недостаточность. Поэтому ему ставили капельницы и кололи успокаивающее.

К сожалению, 12 ноября заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко сообщил, что собака умерла. Сердце собаки не справилось с тяжелой потерей и тоской по погибшей семье.