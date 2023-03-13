Под обстрелом оказался населённый пункт Куцурубской общины. Пострадавших или жертв может быть больше.

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Что известно о новом обстреле Николаевщины

Как рассказал глава ОВА Виталий Ким, россияне обстреляли населенный пункт Куцурубской общины Николаевского района.

По предварительной информации, есть один погибший.

Под завалами могут быть еще люди. Есть разрушения жилых домов,

– отметил Ким.

Наталья Гуменюк подтвердила, что в результате обстрела есть такие разрушения домов, что под завалами могут быть люди. Спасатели сейчас работают, но с осторожностью, поскольку обстрел еще не закончился.

Число жертв увеличилось

Позже Ким сообщил, что в результате вражеского обстрела населенного пункта Куцурубской общины погибли мужчина и женщина 1978 и 1980 года рождения. Также 7-летнего ребенка забрала скорая. Кроме того, два человека получили ранения.



Враг обстрелял Николаевщину / фото ГСЧС Украины



Есть жертвы и пострадавшие / фото ГСЧС Украины

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