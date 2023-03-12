Ворог завдав удару по місту з реактивної системи залпового вогню, яка була розміщена на Кінбурнській косі. Як повідомив начальник поліції Миколаївської області Сергій Шайхет, внаслідок обстрілу були пошкоджені житлові будинки.

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Також згоріли кілька автомобілів. У поліції Миколаївщини уточнили, що повідомлення про потерпілих не надходили.

Чому ЗСУ складно відповісти окупантам

Інформацію про нічний обстріл 24 Каналу підтвердила керівниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк. За її словами, ворог обстріляв Очаків з РСЗВ, яку перебазував на територію Кінбурнської коси.

Як зазначила Гуменюк, робота Сил оборони у відповідь ускладнена з 2 причин.

Географічна особливість коси. Окупанти розташовують свої установки та бойові позиції серед місцевого населення.

"Там (на Кінбурнській косі – 24 Канал) ще залишаються люди, там є населені пункти. Окупанти намагаються діяти так, щоб наша відповідь була максимально ускладнена", – пояснила речниця Сил оборони Півдня.

Наталія Гуменюк розповіла про ситуацію на Кінбурнській косі: дивіться відео

Перевага росіян на Кінбурнській косі

За словами Гуменюк, українські військові не мають доступу на Кінбурнську косу суходолом.

Росіяни мають у цьому плані перевагу, адже коса – це півострів. Вона сполучена з тимчасово окупованим лівобережжям Херсонської області, звідки ворог може підтягувати ресурси й куди може тікати у випадку небезпеки,

– зазначила речниця Сил оборони Півдня.

Вона додала, що окупанти час від часу перебазовують свої установки на Кінбурнську косу і здійснюють обстріли.

"Якщо протягом останніх 3 – 4 діб вони обстрілювали акваторію Дніпровсько-Бузького лиману, намагаючись тероризувати морські транспортні шляхи, то 12 березня досягнули до Очакова", – зауважила Гуменюк.

Наслідки обстрілу Очакова 12 березня / Фото Сергія Шайхета

ЗСУ знищують позиції та техніку ворога

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня наголосила, що реактивній установці, з якої ворог обстріляв Очаків, залишилося існувати недовго. Адже українські захисники продовжують знищувати сили росіян на Півдні України.

"Напередодні ми досить результативно відпрацювали по Кінбурнській косі. Зараз дорозвідуємо ці результати", – повідомила Гуменюк.

"Практика помсти" росіян

Окупанти підтягнули лише одну установку і підступно обстріляли Очаків, аби потім втекти з місця удару. Речниця Сил оборони Півдня зазначила, що це є своєрідною практикою помсти з боку ворога.

"Не маючи результатів на фронті, загарбники обстрілюють мирне населення. Так само як вони це робили на Херсонщині. Зокрема, коли обстріляли стоянку біля супермаркету в обласному центрі", – зазначила Гуменюк.

Майже паралельно росіяни вели вогонь по тимчасово окупованій території Херсонської області.

"Наприклад, в Олешках окупанти також обстріляли територію біля супермаркету. Там ворог б'є з мінометів для того, щоб імітувати роботу Сил оборони та дискредитувати ЗСУ", – розповіла Гуменюк.

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