Атакували Запоріжжя окупанти у другій половині дня 11 березня. Попередньо обласна влада повідомляла про загоряння.

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Яка ситуація внаслідок атаки на Запоріжжя

За даними слідства, 11 березня 2023 року орієнтовно о 15:20 військовослужбовці збройних сил Росії знову здійснили цільове ураження інфраструктури Запоріжжя,

– розповіли в прокуратурі.

За даними Офісу Генерального прокурора, через обстріл:

зазнали руйнувань територія та приміщення одного з промислових об'єктів;

пошкоджено газопровід.

Через злочинні дії ворога Офіс генпрокурора почав досудове розслідування кримінальної справи за фактом порушення законів та звичаїв війни. Справу розслідують слідчі Управління СБУ в Запорізькій області.

У Офісі генпрокурора також повідомили, що попередньо – Росія вдарила двома ракетами зенітного ракетного комплексу С-300.

Атака по Запоріжжю 11 березня: коротко