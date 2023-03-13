Наразі спостерігається підвищена активність ворожої тактичної авіації на східному напрямку й над акваторією Азовського моря. Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" полковник Владислав Назаров.
Важливо Можливі пуски ракет: у Києві та ще кількох областях оголосили тривогу
Є загроза завдання ракетних ударів по Україні
За словами Назарова, наразі не виключена активність ворожих розвідувальних безпілотників.
У Чорне море виведено 2 надводних ракетоносії, споряджені до 16 ракет типу "Калібр".
Загроза завдання ракетного удару надзвичайно висока,
– зауважив спікер ОК "Південь".
Згодом стало відомо, що станом на 11:35 ворог продовжує нарощування присутності ракетоносіїв в Чорному морі. Додатково виведено підводний човен. Загальний залп – до 20 ракет.
Чому "затягнулась" ракетна атака Росії
Нещодавно Наталія Гуменюк пояснила різницю в проміжках між останніми ракетними ударами по Україні. За її словами, не варто проводити паралелі між збільшенням відрізка часу в останніх масованих атаках по Україні. Місяць перерви між ударами був зумовлений не лише потребою часу, а й певною психологічною грою.
"Тобто всі очікують, вони постійно посувають, і в момент, коли трошки послаблюється психологічна напруга, вони завдають удар", – зауважила Гуменюк.
Масована ракетна атака 9 березня: що відомо
- Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони-камікадзе. Всього ворог здійснив 81 пуск ракет різного базування.
- У Києві через перебої з електропостачанням виникали проблеми з водою.
- Денис Шмигаль повідомляв, що внаслідок обстрілу було пошкоджено об'єкти генерації та розподілу у 8 регіонах.
- Також ворог атакував Дніпровський, Павлоградський, Криворізький та Нікопольський райони на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, дві – постраждали.
- Окрім цього, у Голосіївському районі Києва є влучання в об’єкт інфраструктури. У Святошинському районі 2 людей госпіталізували.
- Президент Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо масованої ракетної атаки України 9 березня.