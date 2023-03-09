Таким чином, російські загарбники вкотре намагалися знищити українську енергосистему. Однак у них це не вийшло.
Важливо Одна з найбільших за рік великої війни: все, що відомо про масовану ракетну атаку 9 березня
Як наслідки нового масованого ракетного удару
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що енергосистема України залишається цілісною. Лише в окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об'єкти генерації та розподілу у 8 регіонах.
Енергетичний штаб працює. Ремонтні бригади працюють. Особлива увага поверненню електроенергії у Харків,
– зазначив міністр.
За словами Шмигаля, також ракетні удари були завдані проти цивільної інфраструктури. На жаль, є постраждалі та загиблі серед мирного населення.
"За ці чергові злочини росіяни обов’язково мають бути покарані. Не забудемо. Не пробачимо. Дякуємо силам ППО та енергетикам за їхню роботу. Вистоїмо. Переможемо. Відновимо", – додав прем’єр-міністр.
Масована атака України 9 березня: що відомо
- Російські окупанти здійснили 81 пуск ракет різного базування. Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони-камікадзе.
- Ворог атакував Дніпровський, Павлоградський, Криворізький та Нікопольський райони на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, дві – постраждали.
- У Голосіївському районі Києва є влучання в об’єкт інфраструктури. У Святошинському районі 2 людей госпіталізували.
- Внаслідок ранкової ракетної атаки в столиці пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. Є перебої з теплопостачанням, частина киян залишаються без опалення.
- Президент Володимир Зеленський провів термінову нараду щодо масованої ракетної атаки України 9 березня.
- Також український лідер висловив свої співчуття рідним загиблих під час ракетної атаки. Зеленський оприлюднив кадри наслідків прильотів.