Таким чином, російські загарбники вкотре намагалися знищити українську енергосистему. Однак у них це не вийшло.

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Як наслідки нового масованого ракетного удару

Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що енергосистема України залишається цілісною. Лише в окремих областях можливі тимчасові відключення електроенергії, адже пошкоджено об'єкти генерації та розподілу у 8 регіонах.

Енергетичний штаб працює. Ремонтні бригади працюють. Особлива увага поверненню електроенергії у Харків,

– зазначив міністр.

За словами Шмигаля, також ракетні удари були завдані проти цивільної інфраструктури. На жаль, є постраждалі та загиблі серед мирного населення.

"За ці чергові злочини росіяни обов’язково мають бути покарані. Не забудемо. Не пробачимо. Дякуємо силам ППО та енергетикам за їхню роботу. Вистоїмо. Переможемо. Відновимо", – додав прем’єр-міністр.

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