На нараді були присутні СБУ, Генштаб, українська розвідка та інші важливі особи. Нагадаємо, що ворог здійснив 81 пуск ракет по нашій державі.

Важливо Пошкоджено енергооб'єкт, частина киян без тепла: нові деталі ранкової атаки столиці

Зеленський провів термінову нараду

Провів нараду щодо обстрілу нашої інфраструктури ворогом. Були присутні РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду,

– розповів український президент.

За словами Зеленського, сьогоднішнім обстрілом ворог атакував:

Дніпропетровську,

Житомирську,

Кіровоградську,

Харківську,

Сумську,

Вінницьку,

Львівську,

Івано-Франківську,

Одеську,

Запорізьку області,

місто Київ.

Наш лідер наголосив, що в Україні необхідно забезпечити захист енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів та швидке відновлення електропостачання в областях, що постраждали.

"Дякую нашим силам ППО за вагому роботу, за захист наших людей! Попри тисячі російських атак, ми всі разом забезпечимо незламність України. Працюємо. Переможемо!" – додав Зеленський.

Наслідки прильотів в Україні / фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Масований обстріл України 9 березня