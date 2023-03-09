На нараді були присутні СБУ, Генштаб, українська розвідка та інші важливі особи. Нагадаємо, що ворог здійснив 81 пуск ракет по нашій державі.
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Зеленський провів термінову нараду
Провів нараду щодо обстрілу нашої інфраструктури ворогом. Були присутні РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду,
– розповів український президент.
За словами Зеленського, сьогоднішнім обстрілом ворог атакував:
- Дніпропетровську,
- Житомирську,
- Кіровоградську,
- Харківську,
- Сумську,
- Вінницьку,
- Львівську,
- Івано-Франківську,
- Одеську,
- Запорізьку області,
- місто Київ.
Наш лідер наголосив, що в Україні необхідно забезпечити захист енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів та швидке відновлення електропостачання в областях, що постраждали.
"Дякую нашим силам ППО за вагому роботу, за захист наших людей! Попри тисячі російських атак, ми всі разом забезпечимо незламність України. Працюємо. Переможемо!" – додав Зеленський.
Наслідки прильотів в Україні / фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського
Масований обстріл України 9 березня
- Валерій Залужний розповів, що Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони-камікадзе.
- Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.
- У Голосіївському районі Києва є влучання в об’єкт інфраструктури. У Святошинському районі 2 людей госпіталізували.
- Також ворог атакував Дніпровський, Павлоградський, Криворізький та Нікопольський райони на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, дві – постраждали.
- У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. Кількість загиблих зросла до п'яти.
- До речі, нічна атака по Україні не вивела з ладу енергосистему, розповіли в Укренерго. Наразі є пошкодження теплових станцій і підстанцій, а в кількох областях фіксуються проблеми зі світлом. Над відновленням електропостачання працюють відповідні служби.
- Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ранкової ракетної атаки в столиці пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. Є перебої з теплопостачанням, частина киян залишаються без опалення.