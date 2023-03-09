На нараді були присутні СБУ, Генштаб, українська розвідка та інші важливі особи. Нагадаємо, що ворог здійснив 81 пуск ракет по нашій державі.

Важливо Пошкоджено енергооб'єкт, частина киян без тепла: нові деталі ранкової атаки столиці

Зеленський провів термінову нараду

Провів нараду щодо обстрілу нашої інфраструктури ворогом. Були присутні РНБО, МВС, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ та відповідні представники уряду,
– розповів український президент.

За словами Зеленського, сьогоднішнім обстрілом ворог атакував:

  • Дніпропетровську,
  • Житомирську,
  • Кіровоградську,
  • Харківську,
  • Сумську,
  • Вінницьку,
  • Львівську,
  • Івано-Франківську,
  • Одеську,
  • Запорізьку області,
  • місто Київ.

Наш лідер наголосив, що в Україні необхідно забезпечити захист енергетичної інфраструктури від ворожих обстрілів та швидке відновлення електропостачання в областях, що постраждали.

"Дякую нашим силам ППО за вагому роботу, за захист наших людей! Попри тисячі російських атак, ми всі разом забезпечимо незламність України. Працюємо. Переможемо!" – додав Зеленський.

Наслідки прильотів в Україні / фото з телеграм-каналу Володимира Зеленського

Масований обстріл України 9 березня

  • Валерій Залужний розповів, що Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" знищили 34 крилаті ракети, а також 4 дрони-камікадзе.
  • Внаслідок організованої протидії 8 керованих авіаційних ракет Х-31П та Х-59 не досягли своїх цілей.
  • У Голосіївському районі Києва є влучання в об’єкт інфраструктури. У Святошинському районі 2 людей госпіталізували.
  • Також ворог атакував Дніпровський, Павлоградський, Криворізький та Нікопольський райони на Дніпропетровщині. Одна людина загинула, дві – постраждали.
  • У Золочівському районі Львівщини ворожа ракета впала у житловій зоні. Кількість загиблих зросла до п'яти.
  • До речі, нічна атака по Україні не вивела з ладу енергосистему, розповіли в Укренерго. Наразі є пошкодження теплових станцій і підстанцій, а в кількох областях фіксуються проблеми зі світлом. Над відновленням електропостачання працюють відповідні служби.
  • Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ранкової ракетної атаки в столиці пошкоджений об'єкт енергетичної інфраструктури. Є перебої з теплопостачанням, частина киян залишаються без опалення.