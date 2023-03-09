На совещании присутствовали СБУ, Генштаб, украинская разведка и другие важные личности. Напомним, что враг совершил 81 пуск ракет по нашему государству.

Важно Поврежден энергообъект, часть киевлян без тепла: новые детали утренней атаки столицы

Зеленский провел срочное совещание

Провел совещание по обстрелу нашей инфраструктуры врагом. Присутствовали СНБО, МВД, СБУ, Укроборонпром, Генштаб, ГУР, СЗРУ и соответствующие представители правительства,
– рассказал украинский президент.

По словам Зеленского, сегодняшним обстрелом враг атаковал:

  • Днепропетровскую,
  • Житомирскую,
  • Кировоградскую,
  • Харьковскую,
  • Сумскую,
  • Винницкую,
  • Львовскую,
  • Ивано-Франковскую,
  • Одесскую,
  • Запорожскую области,
  • город Киев.

Наш лидер подчеркнул, что в Украине необходимо обеспечить защиту энергетической инфраструктуры от вражеских обстрелов и быстрое возобновление электроснабжения в пострадавших областях.

"Благодарю наши силы ПВО за весомую работу, за защиту наших людей! Несмотря на тысячи российских атак, мы все вместе обеспечим несгибаемость Украины. Работаем. Победим!" – добавил Зеленский.

Последствия прилетов в Украине / фото с телеграм-канала Владимира Зеленского

Массированный обстрел Украины 9 марта

  • Валерий Залужный рассказал, что Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракеты, а также 4 дрона-камикадзе.
  • В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.
  • В Голосеевском районе Киева есть попадание в объект инфраструктуры. В Святошинском районе 2 человека госпитализировали.
  • Также враг атаковал Днепровский, Павлоградский, Криворожский и Никопольский районы Днепропетровской области. Один человек погиб, два – пострадали.
  • В Золочевском районе Львовской области вражеская ракета упала в жилой зоне. Число погибших возросло до пяти.
  • Кстати, ночная атака по Украине не вывела из строя энергосистему, рассказали в Укрэнерго. В настоящее время есть повреждения тепловых станций и подстанций, а в нескольких областях фиксируются проблемы со светом. Над возобновлением электроснабжения работают соответствующие службы.
  • Виталий Кличко сообщил, что в результате утренней ракетной атаки в столице поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть перебои с теплоснабжением, часть киевлян остается без отопления.